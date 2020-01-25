РБ Лейпциг сенсаційно поступився Айнтрахту, Борусія М здолала Майнц, Вольфсбург програв Герті: 19-й тур Бундесліги

У суботу, в рамках 19-го туру, в Бундеслізі відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 19-й тур

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:0

Голи: Туре, 48, Костіч, 90+4

Борусія М – Майнц – 3:1

Голи: Плеа, 24, 76, Нойхаус, 87 – Квайсон, 11

Вольфсбург – Герта – 1:2

Голи: Мехмеді, 68 – Торунарінья, 74, Люкебакіо, 90

Уніон Берлін – Аугсбург – 2:0

Голи: Суботіч, 47, Інгвартсен, 61

Фрайбург – Падерборн – 0:2

Голи: Антві-Аджей, 48, Сабірі, 83

Вилучення: Коллінс, 59 (друга жовта картка, Падерборн)

Борусія Д у рідних стінах розгромила Кельн – "цапи" пропустили на 53-й секунді, Холанд оформив дубль

Середняк турнірної таблиці Айнтрахт приймав на своєму полі лідера Бундесліги РБ Лейпциг. Вже на восьмій хвилині Тімо Вернер міг відкривати рахунок, однак з його пострілом по центру воріт впорався голкіпер господарів Кевін Трапп. За десять хвилин він вдруге врятував свої володіння після удару Крістофера Нкунку. Під кінець тайму Амаду Айдара пробив повз ліву стійку.

По перерві "бики" продовжили володіти беззаперечною перевагою і... пропустили. Альмамі Туре отримав чудовий пас по центру на лінії воротарського майданчика і сходу пробив у дев’ятку. Бездоганний постріл і чудовий гол. Змарнувавши кілька хороших моментів, господарі на четвертій доданій хвилині, після помилки захисників, пропустили вдруге і зазнали третьої поразки у цьому сезоні.

Недавній лідер Бундесліги останні два тури аж ніяк не може записати собі в актив – нічия і поразка відкинула його аж на четверту сходину. Менхенгладбагці прагнули, врешті, здобути перемогу на власному полі і змінити сумну статистику. Однак пропустили першими: Робін Квайсон отримав фантастичний навіс через пів поля і, випередивши захисника, пробив повз голкіпера з межі штрафного майданчика. До середини тайму "жеребці", зусиллями Алассана Плеа, відігрались. Другий тайм був за господарями, що, зрештою, дало свої плоди: Плеа виявився найшустрішим у воротарському гостей і замкнув навіс, оформивши дубль. А за три хвилини до закінчення матчу Флоріан Нойхаус поставив жирну крапку у матчі.

Вольфсбург не зумів забити Герті у першому таймі. По перерві екс-динамівець Адмір Мехмеді вивів "вовків" вперед. Та вже за шість хвилин Джордан Торунарінья головою замкнув подачу з кутового. А на останній хвилині Доді Люкебакіо повністю деморалізував господарів і приніс своїй команді таку необхідну перемогу.

Сусіди по турнірній таблиці – Уніон Берлін та Аугсбург – вирішили долю матчу у другому таймі. Берлінці одразу по перерві вийшли вперед: Невен Суботіч після навісу з кутового скористався відскоком і ногою поцілив у сітку. За п’ятнадцять хвилин Маркус Інгвартсен, отримавши пас в районі одинадцятиметрової позначки, витримав паузу і пробив у дальній від голкіпера кут воріт. Більше голів у матчі глядачі не побачили.

Падерборн на виїзді несподівано "прибив" Фрайбург. Крістофер Антві-Аджей на початку другого тайму та Абдельхамід Сабірі з пенальті під кінець зустрічі забезпечили гостям перемогу. Цікаво, що з 60-ї хвилини вони грали у меншості: Джамілу Коллінс був вилучений за другу жовту картку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ