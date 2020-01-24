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Борусія Д у рідних стінах розгромила Кельн – "козли" пропустили на 53-й секунді, Холанд оформив дубль

24 січня 23:24 810 Читать на русском
Борусія Д у рідних стінах розгромила Кельн – "козли" пропустили на 53-й секунді, Холанд оформив дубль
Борусія Д – Кельн – 5:1

Прем'єрний матч 19-го туру Бундесліги між дортмундською Борусією та Кельном завершився нищівною поразкою "козлів".

1’ Рафаел Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
77’ Ерлінг Холанд
87’ Ерлінг Холанд
 
Марк Ут 65’
1’ Рафаел Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
65’ Марк Ут
77’ Ерлінг Холанд
87’ Ерлінг Холанд

Борусія відкрила рахунок у першій же атаці: Ройс віддав передачу на правий фланг Санчо, а Джейдон з краю штрафного прострілив на 11-метрову позначку – Геррейро замкнув точним ударом. На той момент пройшло всього 53 секунди гри.

Вже на 12-й хвилині дортмундці могли подвоїти свою перевагу, заробивши пенальті після фолу Борнаува, але після втручання VAR арбітр призначив штрафний. Ройс прямим ударом з нього цілив у дев'ятку, Хорн перевів м'яч на кутовий, а Хуммельс замкнув подачу з нього – поперечина врятувала Кельн! Втім, довго гості не протрималися. На 29-й хвилині Ройс, уникнувши офсайд, прийняв лонгбол від Хуммельса, вийшов віч-на-віч з голкіпером і пробив повз нього в ближній кут – 2:0!

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До перерви рахунок не змінювався, а одразу після неї Борусія довела справу до розгрому. На 48-й хвилині красива комбінативна атака "джмелів" завершилась передачею Ройса на правий край штрафного та потужним пострілом Санчо – 3:0! Втім, надалі господарі так сильно захопилися спробою забити максимально ефектно, що аж пропустили на 65-й хвилині внаслідок закидання Ехізібу на ліву половину карного майданчика та удару Ута в дальній нижній кут.

Люсьєн Фавр одразу кинув у бій Холанда, а його партнери прибрали м'яч під власний контроль, почавши обстріл воріт "козлів". Змарнувавши кілька шикарних можливостей для четвертого взяття воріт, дортмундці прошили Хорна на 75-й хвилині – голкіпер гостей відбив два постріли з меж штрафного, але Холанд підчатував його на добиванні. На 87-й же хвилині Борусія добила Кельн зусиллями все того ж Холанда – Ерлінг отримав передачу на хід від Дауда, обійшов Хорна й пробив у порожні ворота з вкрай гострого кута. 5:1! Цей гол став останнім у зустрічі.

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Таким чином, Борусія набрала 36 пунктів у турнірній таблиці, піднявшись на третю позицію й наздогнавши за очками Баварію. Кельн, маючи в активі лише 20 залікових балів, залишився на тринадцятій сходинці.

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Німеччина Борусія Дортмунд - Кельн Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Кельн Кельн
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