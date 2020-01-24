Борусія Д у рідних стінах розгромила Кельн – "козли" пропустили на 53-й секунді, Холанд оформив дубль

Прем'єрний матч 19-го туру Бундесліги між дортмундською Борусією та Кельном завершився нищівною поразкою "козлів".

Борусія відкрила рахунок у першій же атаці: Ройс віддав передачу на правий фланг Санчо, а Джейдон з краю штрафного прострілив на 11-метрову позначку – Геррейро замкнув точним ударом. На той момент пройшло всього 53 секунди гри.

Вже на 12-й хвилині дортмундці могли подвоїти свою перевагу, заробивши пенальті після фолу Борнаува, але після втручання VAR арбітр призначив штрафний. Ройс прямим ударом з нього цілив у дев'ятку, Хорн перевів м'яч на кутовий, а Хуммельс замкнув подачу з нього – поперечина врятувала Кельн! Втім, довго гості не протрималися. На 29-й хвилині Ройс, уникнувши офсайд, прийняв лонгбол від Хуммельса, вийшов віч-на-віч з голкіпером і пробив повз нього в ближній кут – 2:0!

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До перерви рахунок не змінювався, а одразу після неї Борусія довела справу до розгрому. На 48-й хвилині красива комбінативна атака "джмелів" завершилась передачею Ройса на правий край штрафного та потужним пострілом Санчо – 3:0! Втім, надалі господарі так сильно захопилися спробою забити максимально ефектно, що аж пропустили на 65-й хвилині внаслідок закидання Ехізібу на ліву половину карного майданчика та удару Ута в дальній нижній кут.

Люсьєн Фавр одразу кинув у бій Холанда, а його партнери прибрали м'яч під власний контроль, почавши обстріл воріт "козлів". Змарнувавши кілька шикарних можливостей для четвертого взяття воріт, дортмундці прошили Хорна на 75-й хвилині – голкіпер гостей відбив два постріли з меж штрафного, але Холанд підчатував його на добиванні. На 87-й же хвилині Борусія добила Кельн зусиллями все того ж Холанда – Ерлінг отримав передачу на хід від Дауда, обійшов Хорна й пробив у порожні ворота з вкрай гострого кута. 5:1! Цей гол став останнім у зустрічі.

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Таким чином, Борусія набрала 36 пунктів у турнірній таблиці, піднявшись на третю позицію й наздогнавши за очками Баварію. Кельн, маючи в активі лише 20 залікових балів, залишився на тринадцятій сходинці.

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