РБ Лейпциг продовжив контракт з Упамекано – на гравця претендували Реал та Баварія

Дайот Упамекано залишив свій підпис на новій угоді з РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тепере співпраця француза з німецьким грандом розрахована до літа 2023 року. Варто відзначити, що 21-річним захисником активно цікавились Баварія та мадридський Реал.

Нагадаємо, Дайот виступає за РБ Лейпциг з 2017-го. У нинішньому сезоні Бундесліги Упамекано провів 28 матчів, в яких відзначився асистом.

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