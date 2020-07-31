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РБ Лейпциг продовжив контракт з Упамекано – на гравця претендували Реал та Баварія

14:42 - Читать на русском
РБ Лейпциг продовжив контракт з Упамекано – на гравця претендували Реал та Баварія
Дайот Упамекано / Фото РБ Лейпциг

Захисник РБ Лейпциг Дайот Упамекано продовжить захищати кольори німецького клубу.

Дайот Упамекано залишив свій підпис на новій угоді з РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тепере співпраця француза з німецьким грандом розрахована до літа 2023 року. Варто відзначити, що 21-річним захисником активно цікавились Баварія та мадридський Реал.

Нагадаємо, Дайот виступає за РБ Лейпциг з 2017-го. У нинішньому сезоні Бундесліги Упамекано провів 28 матчів, в яких відзначився асистом.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Баварія Баварія Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дайот Дайот Упамекано
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