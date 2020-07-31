РБ Лейпциг продлил контракт с Упамекано – на игрока претендовали Реал и Бавария

Дайот Упамекано оставил свою подпись на новом соглашении с РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт клуба.

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Теперь сотрудничество француза с немецким грандом рассчитано до лета 2023 года. Стоит отметить, что 21-летним защитником активно интересовались Бавария и мадридский Реал.

Напомним, Дайот выступает за РБ Лейпциг с 2017 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 28 матчей, в которых отличился ассистом.

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