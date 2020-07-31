toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

РБ Лейпциг продлил контракт с Упамекано – на игрока претендовали Реал и Бавария

14:43 - Читати українською
РБ Лейпциг продлил контракт с Упамекано – на игрока претендовали Реал и Бавария
Дайот Упамекано / Фото РБ Лейпциг

Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано продолжит защищать цвета немецкого клуба.

Дайот Упамекано оставил свою подпись на новом соглашении с РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт клуба.

Вольфсбург провел спарринг с Лейпцигом перед выездом в Украину – у "волков" есть очень проблемная позиция

Теперь сотрудничество француза с немецким грандом рассчитано до лета 2023 года. Стоит отметить, что 21-летним защитником активно интересовались Бавария и мадридский Реал.

Напомним, Дайот выступает за РБ Лейпциг с 2017 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 28 матчей, в которых отличился ассистом.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
Тымчик поражен тренировкой Луческу
09:54
9367
Теги
Бавария Бавария Реал Мадрид Реал Мадрид Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дайот Дайот Упамекано
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
49
мин
ПСЖ
22:10
Лион
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук