Голкіпера Генка Мартен Вандевордт продовжить кар'єру в Німеччині, але лише через два роки.

Лейпциг підписав 20-річного Мартена Вандевордта. Щоправда, голкіпер перейде в німецький клуб аж влітку 2024-го. Сторони підписали 5-річний контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вандевордт дебютував у дорослому футболі в 17 років і став наймолодшим голкіпером в історії Ліги чемпіонів, граючи за Генк в сезоні 2019/20. Мартен є основним воротарем Генка.

Бельгієць стане наступником Петера Гулачі у воротах Лейпцига і нав'яже боротьбу перспективному іспанцю Хосепу Мартінесу.

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