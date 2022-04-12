Голкипера Генка Мартен Вандевордт продолжит карьеру в Германии, но только через два года.

Лейпциг подписал 20-летнего Мартена Вандевордта. Правда, голкипер перейдет в немецкий клуб лишь летом 2024-го. Стороны подписали 5-летний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Вандевордт дебютировал во взрослом футболе в 17 лет и стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов, играя за Генк в сезоне 2019/20. Мартен является основным вратарем Генка.

Бельгиец станет преемником Петера Гулачи в воротах Лейпцига и навяжет борьбу перспективному испанцу Хосепу Мартинесу.

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