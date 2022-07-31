Офіційний сайт РБ Лейпциг повідомляє про підписання контракту з Давідом Раумом. Лівий захисник збірної Німеччини перейшов у табір "ротен буллен" з Хоффенхайма, отримавши 22-й номер. Контракт розраховано на 5 років. За інформацією журналіста Sky Sport Deutschland Філіпа Хінце, сума трансферу становить 26 мільйонів євро без урахування бонусів.

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"Дуже радий перейти в РБ Лейпциг. Клуб дуже намагався отримати мене, а спілкування з тренером Доменіко Тедеско, спортивним менеджментом та директором Олівером Мінцлаффом швидко переконало в тому, що перехід у Лейпциг – абсолютно правильний крок для мене.

Я переїду до міста, де дуже люблять футбол. Тут чудовий стадіон, а клуб хоче грати у привабливий футбол, який приносить успіх. Тепер я отримаю шанс зіграти у Лізі чемпіонів. У Лейпцигу я зможу розвиватись в ідеальній обстановці. З нетерпінням чекаю на знайомство з командою, щоб швидко влитися до складу і отримати можливість швидко вийти на поле", – заявив Раум на презентації.

"Давід Раум – ще одне поповнення нашої команди. Він атакувально орієнтований лівий захисник, який має високі стартову і дистанційну швидкості, грає з великою інтенсивністю та має величезний менталітет.

Давід надзвичайно розвинувся за останні два роки, ставши основним гравцем національної збірної у своєму першому сезоні в Бундеслізі. Окрім швидкості та здатності загрожувати чужим воротам, ми хочемо скористатися його навичками при підготовці атак. Він виконує дуже хороші передачі та може знову і знову пробиватися на останній рубіж завдяки своїй швидкості.

З Давідом ми хочемо створювати ще більше гольових моментів, частіше отримувати м'яч у штрафному та робити більше проривів по флангу. Він привнесе іншу динаміку та швидкість у гру. Це ще одна частина пазлу, яка зробить нас кращими й ускладнить оборону проти нас", – заявив технічний директор РБ Лейпциг Крістофер Вівель.

Відзначимо, під час дебютного сезону в Бундеслізі 24-річний захисник став найкращим асистентом чемпіонату Німеччини серед оборонців: до 13 гольових пасів додав 3 забиті м'ячі. За рік до того у клубі 2 дивізіону оформив 17 асистів та 1 гол. Крім цього, Раум встиг пограти на обох флангах (зокрема, у півзахисті), а в юності виходив грати навіть нападника.

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