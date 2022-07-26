Захисник збірної Франції Норді Мукієле знову буде виступати на батьківщині.

ПСЖ закрив трансфер оборонця РБ Лейпциг Норді Мукієле. Контракт розрахований до літа 2027 року, повідомляє офіційний сайт парижан.

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Фінансові деталі традиційно не розголошуються. За інформацією ЗМІ, Лейпциг отримав за гравця 12 млн євро компенсації. Варто зауважити, що Мукієле давно перебував у полі зору парижан. Повернути універсального захисника у Франції хотів ще Томас Тухель у 2020 році.

Таким чином, 24-річний француз став третім новачком ПСЖ. Цього літа клуб вже підписав Вітінью з Порту й викупив Нуну Мендеша зі Спортінга. Норді Мукієле у попередньому сезоні провів 32 матчі у складі РБ Лейпциг, забивши 1 гол.

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