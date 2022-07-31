Официальный сайт РБ Лейпциг сообщает о подписании контракта с Давидом Раумом. Левый фулбек сборной Германии перешел в лагерь "ротен буллен" из Хоффенхайма, получив 22-й номер. Контракт рассчитан на пять лет. По информации журналиста Sky Sport Deutschland Филиппа Хинце, сумма трансфера составила 26 миллионов евро без учета бонусов.

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"Очень рад перейти в РБ Лейпциг. Клуб очень пытался получить меня, а общение с тренером Доменико Тедеско, спортивным менеджментом и директором Оливером Минцлаффом быстро убедило в том, что переход в Лейпциг – абсолютно правильный шаг для меня.

Я перееду в город, где очень любят футбол. Здесь отличный стадион, а клуб хочет играть в привлекательный футбол, который приносит успех. Теперь я получу шанс сыграть в Лиге чемпионов. В Лейпциге я могу развиваться в идеальной обстановке. С нетерпением жду знакомства с командой, чтобы быстро влиться в состав и получить возможность быстро выйти на поле", – заявил Раум на презентации.

"Давид Раум – еще одно пополнение нашей команды. Он ориентированный на атаку левый защитник, который очень силён в беге и на рывках, играет с большой интенсивностью и имеет огромный менталитет.

Давид очень развился за последние два года, став основным игроком национальной сборной в своем первом сезоне в Бундеслиге. Кроме скорости и возможности угрожать чужим воротам, мы хотим воспользоваться его навыками при подготовке атак. Он выполняет очень хорошие передачи и может снова и снова пробиваться на последний рубеж благодаря своей скорости.

С Давидом мы хотим создавать еще больше голевых моментов, чаще получать мяч в штрафной и совершать больше прорывов по флангу. Он привнесет другую динамику и быстроту в игру. Это еще одна часть головоломки, которая сделает нас еще лучше и усложнит оборону против нас", – заявил технический директор РБ Лейпциг Кристофер Вивель.

Отметим, что во время дебютного сезона в Бундеслиге 24-летний защитник стал лучшим ассистентом чемпионата Германии среди защитников: к 13 голевым пасам добавил 3 забитых мяча. За время своей карьеры Раум успел поиграть на обоих флангах (в частности, в полузащите), а в юности выходил играть даже нападающего.

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