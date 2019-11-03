РБ Лейпциг – Майнц – 8:0 – відео голів та огляд матчу

РБ Лейпциг каменя на камені не залишив від Майнца в матчі 10-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Майнц.

Майнц був знищений ще в першому таймі. РБ Лейпциг відкрив рахунок вже на 5 хвилині, відзначився Забітцер з передачі Вернера. Саме Тімо і став героєм, адже трохи згодом він забив і сам та асистував Нкунку. Хальстенберг та Поульсен своїми голами закрили першу половину зустрічі. А в другій Вернер продовжив покращувати свою статистику, відзначившись ще двічі та асистувавши Мукіеле, оформивши подвійний хет-трик.

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Завдяки цій перемозі РБ Лейпциг набрав 18 очок та піднявся на 3 місце, Майнц з 9 пунктами лишився на 14 місці.