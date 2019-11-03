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РБ Лейпциг – Майнц – 8:0 – відео голів та огляд матчу

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РБ Лейпциг – Майнц – 8:0 – відео голів та огляд матчу
РБ Лейпциг – Майнц – 8:0 – відео голів та огляд матчу / твіттер РБ Лейпціг

РБ Лейпциг каменя на камені не залишив від Майнца в матчі 10-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Майнц.

5’ Марсель Забітцер
30’ Тімо Вернер
35’ Крістофер Нкунку
39’ Марсель Хальстенберґ
44’ Юсуф Поульсен
48’ Тімо Вернер
50’ Норді Мукієле
87’ Тімо Вернер
 
5’ Марсель Забітцер
30’ Тімо Вернер
35’ Крістофер Нкунку
39’ Марсель Хальстенберґ
44’ Юсуф Поульсен
48’ Тімо Вернер
50’ Норді Мукієле
87’ Тімо Вернер

Майнц був знищений ще в першому таймі. РБ Лейпциг відкрив рахунок вже на 5 хвилині, відзначився Забітцер з передачі Вернера. Саме Тімо і став героєм, адже трохи згодом він забив і сам та асистував Нкунку. Хальстенберг та Поульсен своїми голами закрили першу половину зустрічі. А в другій Вернер продовжив покращувати свою статистику, відзначившись ще двічі та асистувавши Мукіеле, оформивши подвійний хет-трик.

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Завдяки цій перемозі РБ Лейпциг набрав 18 очок та піднявся на 3 місце, Майнц з 9 пунктами лишився на 14 місці.

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Теги
Майнц Майнц Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Майнц Тімо Вернер Тімо Вернер
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