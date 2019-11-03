РБ Лейпциг – Майнц – 8:0 – видео голов и обзор матча

РБ Лейпциг камня на камне не оставил от Майнца в матче 10-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Майнц.

Майнц был уничтожен еще в первом тайме. РБ Лейпциг открыл счет уже на 5 минуте, отличился Забитцер с передачи Вернера. Именно Тимо и стал героем, ведь чуть позже он забил и сам, и ассистировал Нкунку. Хальстенберг и Поульсен своими голами закрыли первую половину встречи. А во второй Вернер продолжил улучшать свою статистику, отметившись еще дважды и ассистировав Мукиеле, оформив двойной хет-трик.

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Благодаря этой победе РБ Лейпциг набрал 18 очков и поднялся на 3 место, Майнц с 9 пунктами остался на 14 месте.