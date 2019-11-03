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РБ Лейпциг – Майнц – 8:0 – видео голов и обзор матча

06:30 4 Читати українською
РБ Лейпциг – Майнц – 8:0 – видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Майнц – 8:0 – видео голов и обзор матча / твиттер РБ Лейпциг

РБ Лейпциг камня на камне не оставил от Майнца в матче 10-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Майнц.

5’ Марсель Забитцер
30’ Тимо Вернер
35’ Кристофер Нкунку
39’ Марсель Хальстенберг
44’ Юссуф Поульсен
48’ Тимо Вернер
50’ Норди Мукиеле
87’ Тимо Вернер
 
5’ Марсель Забитцер
30’ Тимо Вернер
35’ Кристофер Нкунку
39’ Марсель Хальстенберг
44’ Юссуф Поульсен
48’ Тимо Вернер
50’ Норди Мукиеле
87’ Тимо Вернер

Майнц был уничтожен еще в первом тайме. РБ Лейпциг открыл счет уже на 5 минуте, отличился Забитцер с передачи Вернера. Именно Тимо и стал героем, ведь чуть позже он забил и сам, и ассистировал Нкунку. Хальстенберг и Поульсен своими голами закрыли первую половину встречи. А во второй Вернер продолжил улучшать свою статистику, отметившись еще дважды и ассистировав Мукиеле, оформив двойной хет-трик.

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Благодаря этой победе РБ Лейпциг набрал 18 очков и поднялся на 3 место, Майнц с 9 пунктами остался на 14 месте.

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Майнц Майнц Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Майнц Тимо Вернер Тимо Вернер
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