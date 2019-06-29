Разван Луческу выкупил свой контракт уПАОКа за 2 млн евро и покинул клуб – он выиграл "золотой дубль"

Сын Мирчи Луческу Разван после завоевания чемпионства и Кубка Греции решил покинуть ПАОК, за который выступает Евгений Шахов.

ПАОК на своем официальном сайте сообщил, что Разван Луческу больше не является главным тренером команды. По информации греческих СМИ, сын экс-наставника Шахтера Мирчи Луческу выкупил свой контракт за 2 млн евро.

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Также некоторые источники сообщают, что румынский специалист получил предложение от одной из арабских команд и продолжит карьеру на Ближнем Востоке.

Напомним, ПАОК в сезоне 2018/19 выиграл "золотой дубль" (чемпионат и национальный Кубок).

Ранее сообщалось, что Луческу-младший мог возглавить Шахтер, но "горняки" в итоге назначили Луиша Каштру.

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