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Разван Луческу выкупил свой контракт уПАОКа за 2 млн евро и покинул клуб – он выиграл "золотой дубль"

09:40 46 Читати українською
Разван Луческу выкупил свой контракт уПАОКа за 2 млн евро и покинул клуб – он выиграл "золотой дубль"
Разван Луческу / ФК ПАОК

Сын Мирчи Луческу Разван после завоевания чемпионства и Кубка Греции решил покинуть ПАОК, за который выступает Евгений Шахов.

ПАОК на своем официальном сайте сообщил, что Разван Луческу больше не является главным тренером команды. По информации греческих СМИ, сын экс-наставника Шахтера Мирчи Луческу выкупил свой контракт за 2 млн евро.

Шахов может присоединиться к Лечче на правах свободного агента, – журналист

Также некоторые источники сообщают, что румынский специалист получил предложение от одной из арабских команд и продолжит карьеру на Ближнем Востоке.

Напомним, ПАОК в сезоне 2018/19 выиграл "золотой дубль" (чемпионат и национальный Кубок).

Ранее сообщалось, что Луческу-младший мог возглавить Шахтер, но "горняки" в итоге назначили Луиша Каштру.

Шахов после триумфального сезона покидает ПАОК – вопрос зарплаты в новом контракте и предложение от другого участника ЛЧ

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Теги
Трансферы Разван Луческу Разван Луческу Мир Евгений Шахов Евгений Шахов ПАОК ПАОК
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