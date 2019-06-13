toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20

Райола виграв апеляцію на заборону займатися агентською діяльністю в Італії

23:08 94 Читать на русском
Райола виграв апеляцію на заборону займатися агентською діяльністю в Італії
Міно Райола / Reuters

Одіозний агент Міно Райола зміг відновити своє право на роботу в Італії.

Тамтешня Федерація футболу задовольнила апеляцію нідерландця, інформує Sky Sports Italy.

Райола успішно оскаржив заборону на заняття агентською діяльністю

Райола успішно оскаржив своє усунення від агентської діяльності і тепер знову може працювати в Італії. Кількома днями раніше агент вирішив подібну проблему через дисваліфікацю в CAS.

Райола переконує Де Лігта обрати Манчестер Юнайтед замість Барселони

Міно є одним з найавторитетніших агентів у світі – зокрема, він представляє інтереси Маттейса Де Лігта і Поля Погба, які можуть змінити клуб цього літа.

blog_ava
УЄФА відкрив справу проти України за мотивами розгрому сербів
18:43
31337
Теги
Італія Міно Райола
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
47
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук