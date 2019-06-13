Райола виграв апеляцію на заборону займатися агентською діяльністю в Італії

Одіозний агент Міно Райола зміг відновити своє право на роботу в Італії.

Тамтешня Федерація футболу задовольнила апеляцію нідерландця, інформує Sky Sports Italy.

Райола успішно оскаржив заборону на заняття агентською діяльністю

Райола успішно оскаржив своє усунення від агентської діяльності і тепер знову може працювати в Італії. Кількома днями раніше агент вирішив подібну проблему через дисваліфікацю в CAS.

Райола переконує Де Лігта обрати Манчестер Юнайтед замість Барселони

Міно є одним з найавторитетніших агентів у світі – зокрема, він представляє інтереси Маттейса Де Лігта і Поля Погба, які можуть змінити клуб цього літа.