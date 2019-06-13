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Райола выиграл апелляцию на запрет заниматься агентской деятельностью в Италии

23:08 4 Читати українською
Райола выиграл апелляцию на запрет заниматься агентской деятельностью в Италии
Мино Райола / Reuters

Одиозный агент Мино Райола смог восстановить свое право на работу в Италии.

Тамошняя Федерация футбола удовлетворила апелляцию нидерландца, информирует Sky Sports Italy.

Райола успешно обжаловал запрет на занятие агентской деятельностью

Райола успешно обжаловал свое отстранение от агентской деятельности и теперь снова может работать в Италии. Несколькими днями ранее агент решил подобную проблему из-за дисвалификации в CAS.

Райола убеждает Де Лигта выбрать Манчестер Юнайтед вместо Барселоны

Мино является одним из самых авторитетных агентов в мире – в частности, он представляет интересы Маттейса Де Лигта и Поля Погба, которые могут сменить клуб этим летом.

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Италия Мино Райола
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