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Райола порівняв Де Лігта з нафтовим танкером

18:58 218 Читать на русском
Райола порівняв Де Лігта з нафтовим танкером
Маттейс Де Лігт / Фото з відкритих джерел

Скандально відомий футбольний агент Міно Райола, який представляє інтереси Маттейса Де Лігта, розсипався у компліментах своєму підопічному.

"Люди кажуть, що у Маттейса проблеми у грі за Ювентус, але я бачу, що він прогресує. Він вперше опинився у топ-клубі з іншою філософією гри – до цього він звик до Аяксу.

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Маттейс схожий на нафтовий танкер. Не можна чекати, що він раптово повернеться на 90 градусів – він йде стабільно. Але, як тільки він візьме курс, його неможливо буде зупинити", – цитує Райолу Goal.

Нагадаємо, Де Лігт перейшов у Ювентус з Аякса у липні 2019 року за 85,5 млн євро. У поточному сезоні в Серії А 20-річний захисник провів 17 матчів і забив 2 голи. Під час зимового трансферного вікна нідерландці прагнули взяти в оренду свого колишнього футболіста, однак не змогли домовитись з туринцями.

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Ювентус Ювентус Аякс Аякс Італія Міно Райола Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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