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Райола сравнил Де Лигта с нефтяным танкером

18:58 34 Читати українською
Райола сравнил Де Лигта с нефтяным танкером
Маттейс Де Лигт / Фото из открытых источников

Скандально известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Маттейса Де Лигта, рассыпался в комплиментах своему подопечному.

"Люди говорят, что у Маттейса проблемы в игре за Ювентус, но я вижу, что он прогрессирует. Он впервые оказался в топ-клубе с другой философией игры – до этого он привык к Аяксу.

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Маттейс похож на нефтяной танкер. Нельзя ожидать, что он внезапно повернется на 90 градусов – он идет стабильно. Но, как только он возьмет курс, его невозможно будет остановить", – цитирует Райолу Goal.

Напомним, Де Лигт перешел в Ювентус из Аякса в июле 2019 года за 85,5 млн евро. В текущем сезоне в Серии А 20-летний защитник провел 17 матчей и забил 2 гола. Во время зимнего трансферного окна голландцы стремились взять в аренду своего бывшего футболиста, однако не смогли договориться с туринцами.

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Ювентус Ювентус Аякс Аякс Италия Мино Райола Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт
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