Райола перебуває у реанімації – Bild повідомив про стан одіозного агента
Італійський агент Міно Райола має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Міно Райола перебуває у реанімаційному відділені однієї з клінік Мілана, повідомляє Bild.
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Лікарі звітують, що у 54-річного агента помітне погіршення стану. Ще кілька тижнів тому Міно був госпіталізований через проблеми з легенями. В агенстві італійця раніше заявляли, що ніякої загрози здоров'ю Міно немає, і він проходить звичайні медичні процедури.
Нагадаємо, Райола прдеставляє інтереси багатьох зірок футболу, серед яких Златан Ібрагімовіч, Ерлінг Холанд, Поль Погба та ініші.
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