Міно Райола перебуває у реанімаційному відділені однієї з клінік Мілана, повідомляє Bild.

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Лікарі звітують, що у 54-річного агента помітне погіршення стану. Ще кілька тижнів тому Міно був госпіталізований через проблеми з легенями. В агенстві італійця раніше заявляли, що ніякої загрози здоров'ю Міно немає, і він проходить звичайні медичні процедури.

Нагадаємо, Райола прдеставляє інтереси багатьох зірок футболу, серед яких Златан Ібрагімовіч, Ерлінг Холанд, Поль Погба та ініші.

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