Мино Райола находится в реанимационном отделении одной из клиник Милана, сообщает Bild.

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Врачи отчитываются, что у 54-летнего агента заметно ухудшение состояния. Еще несколько недель назад Мино был госпитализирован из-за проблем с легкими. В агентстве итальянца ранее заявляли, что никакой угрозы для здоровья Мино нет, и он проходит обычные медицинские процедуры.

Напомним, Райола представляет интересы многих звезд футбола, среди которых Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Поль Погба и другие.

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