Райо Вальєкано програв апеляцію у "справі Зозулі" – рішення про покарання набрало чинності

Федерація футболу Іспанії залишила чинним покарання Райо Вальєкано, фанати якого назвали Романа Зозулю нацистом та скандували образливі вигуки на адресу українця.

Райо Вальєкано змушений частково закрити трибуни Естадіо де Вальєкас на два домашні матчі Сегунди проти Уески та Ельче, а також сплатити штраф у сумі 18 тисяч євро. Крім того, другий тайм матчу 20-го туру проти Альбасете, який за рахунку 0:0 був припинений через відмову гостей виходити на другий тайм, пройде без глядачів, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

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Причина такого рішення – поведінка фанатів, які під час матчу 15 грудня називали Романа Зозулю нацистом та вивісили образливі банери на адресу українського форварда. Раніше Федерація футболу Іспанії винесла рішення про покарання Райо Вальєкано, але клуб подав скаргу до Апеляційного комітету, який сьогодні залишив санкції без змін. Аргументи Райо не були прийняті до уваги.

Нагадаємо, нещодавно Альбасете через серію невдалих результатів змінив тренера – замість Луїса Мігеля Раміса команду Зозулі очолив Лукас Алькарас. "Механічний сир" після 25-ти зіграних матчів посідає 19-ту позицію Сегунди.

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