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Райо Вальекано проиграл апелляцию по "делу Зозули" – решение о наказании вступило в силу

17:22 6 Читати українською
Райо Вальекано проиграл апелляцию по "делу Зозули" – решение о наказании вступило в силу
Роман Зозуля в матче Райо Вальєкано – Альбасете / AS

Федерация футбола Испании оставила в силе наказание Райо Вальекано, фанаты которого назвали Романа Зозулю нацистом и скандировали оскорбительные выкрики в адрес украинца.

Райо Вальекано вынужден частично закрыть трибуны Эстадио де Вальекас на два домашних матча Сегунды против Уэски ​​и Эльче, а также заплатить штраф в сумме 18 тысяч евро. Кроме того, второй тайм матча 20-го тура против Альбасете, который при счете 0:0 был приостановлен из-за отказа гостей выходить на второй тайм, пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

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Причина такого решения – поведение фанатов, которые во время матча 15 декабря называли Романа Зозулю нацистом и вывесили оскорбительные баннеры в адрес украинского форварда. Ранее Федерация футбола Испании вынесла решение о наказании Райо Вальекано, но клуб подал жалобу в Апелляционный комитет, который сегодня оставил санкции без изменений. Аргументы Райо не были приняты во внимание.

Напомним, недавно Альбасете в связи с серией неудачных результатов сменил тренера – вместо Луиса Мигеля Рамиса команду Зозули возглавил Лукас Алькарас. "Механический сыр" после 25-ти сыгранных матчей занимает 19-ю позицию Сегунды.

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Испания Зозуля скандал Райо Вальекано Федерация футбола Испании Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальекано Райо Вальекано футбольные фанаты
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