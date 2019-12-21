"Ми всі – Зозуля", – фанати Альбасете підтримали українця після "нацистського скандалу"

Під час матчу 21 туру Сегунди проти Ельче (0:1) вболівальники Альбасете підтримали українського форварда Романа Зозулю.

На 10 хвилині матчу (українець виступає за Альбасете під 10 номером, – прим) вболівальники "механічного сиру" вивісили банер з написом "Todos somos Zozulya" ("Ми всі – Зозуля", – прим). Також на трибунах з'явився прапор України з тризубом.

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Нагадаємо, що минулої неділі фанати Райо Вальєкано протягом першого тайму матчу з Альбасете ображали українського футболіста, називаючи його нацистом. Арбітру довелося зупинити гру після першого тайму, адже гравці Альбасете відмовилися виходити на поле. Нещодавно Зозуля на спеціальній прес-конференції заявив, що звинувачення на його адресу – безпідставні.

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