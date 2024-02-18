Мадридський Реал зіграє в гостях з Райо Вальєкано у 25 турі Ла Ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Райо Вальєкано – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартує о 15:00. Зустріч у прямому етері покаже MEGOGO. "Бланкос", які очолюють турнірну таблицю Прімери, можуть збільшити перевагу над Жироною до восьми очок. Суперник "королів" перебуває у кризі. Після трьох поразок поспіль "бджоли" опустились на 15 сходинку, хоча ще восени боролись за єврокубки.

Мбаппе витіснив Луніна з "набридливого" списку Анчелотті – новий серіал у Реалі

Матч проти Реала стане дебютним для Іньїго Переса, який замінив Франсіско на чолі команди. Анчелотті не може розраховувати на травмованих Беллінгема і Рюдігера. Менді пропускає дербі через дискваліфікацію. Зате наш Андрій Лунін знову виходить з перших хвилин. Напередодні в мадридській пресі з'явилась інформація, що Анчелотті хотів дати шанс Кепі, однак тренерський штаб переконав його у недоцільності ротації.

Стартовий склад Реала: Лунін – Лукас, Чуамені, Начо, Фран Гарсія – Камавінга, Модріч, Вальверде – Браїм, Вінісіус, Хоселу