"Ми на зв'язку з Мудриком щодня. Він мій великий друг. За останні два місяці він грав набагато більше і досяг значного успіху. Його старт в АПЛ був досить важким, як морально, так і фізично, але крок за кроком він наближається до мети. Коли ми разом грали у збірній, я бачив, наскільки він виріс упродовж сезону.

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Я розповідав Мишку про те, як сильно хочу грати у Прем'єр-лізі та як чудово було б грати в одній команді. Мишко сказав мені, що я не готовий до такого тиску, який буває в Англії. Якщо я приїду, мені треба бути готовим до цього", – визнав Судаков у інтерв'ю inews.co.uk.

Нагадаємо, Мудрик перейшов з Шахтаря до Челсі у січні 2023-го. Лондонці ризикнули віддати за вінгера 70 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами. У переговорах щодо Судакова Шахтар також зазіхає на планку в 100 млн євро.

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