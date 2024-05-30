У першому матчі за прописку в Лізі 1 Сент-Етьєн здолав Метц (2:1).

Франція. Перехідний матч між Лігою 1 і Лігою 2

Сент-Етьєн – Метц – 2:1

Голи: Сіссоко, 19, Кардона, 80 – Траоре, 45

Метц і Сент-Етьєн разом вилетіли з еліти у 2022-му. Лотаринці відразу повернулися в Лігу 1, а от "стефануа" довелося затриматись в другому дивізіоні. Тепер команди зустрілися у перехідних матчах.

Визначився останній учасник АПЛ сезону 2024/25 – Саутгемптон здобув путівку, перегравши Лідс у нудному матчі

Перша гра відбулася на полі Сент-Етьєна. Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму, коли Кафаро знайшов пасом Сіссоко, а той підсік м'яч над голкіпером. Метц відігрався перед перервою, використавши кутовий. Камара навісив – Траоре головою переправив м'яч у сітку.

Гра йшла до нічиєї, однак Сент-Етьєн зумів вирвати домашню перемогу. Кафаро шикарно закинув з глибини та записав на себе другий асист. Голкіпер гостей пішов на перехоплення, але першим на м'ячі був Кардона.

Все вирішиться у матчі-відповіді 2 червня.