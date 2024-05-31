Капітан Ліона Александр Ляказетт думає над тим, щоб заробити в кінці кар'єри.

Саудівський клуб Аль-Шабаб хоче підписати Ляказетта, повідомляє L’Equipe. На форварда претендує ще один клуб з Близького Сходу, який готовий вчетверо підвищити його зарплату (500 тисяч євро на місяць).

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Ляказетт думає над пропозицією, маючи один рік контракту з Ліоном. 33-річного француза запрошували в Саудівську Аравію ще взимку, однак він відмовився покидати рідний клуб у важкому становищі.

Александр допоміг Ліону піднятися з зони вильоту на шосте місце. Загалом за два роки після повернення з Арсенала форвард забив 53 голи і віддав 9 асистів у футболці Ліона.