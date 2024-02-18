Мадридский Реал сыграет в гостях с Райо Вальекано в 25 туре Ла Лиги. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Райо Вальекано – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартует в 15:00. Встречу в прямом эфире покажет MEGOGO. "Бланкос", которые возглавляют турнирную таблицу Примеры, могут увеличить преимущество над Жироной до восьми очков. Соперник "королей" находится в кризисе. После трех поражений подряд "пчелы" опустились на 15 место, хотя еще осенью боролись за еврокубки.

Мбаппе вытеснил Лунина из "надоедливого" списка Анчелотти – новый сериал в Реале

Матч против Реала станет дебютным для Иньиго Переса, который заменил Франсиско во главе команды. Анчелотти не может рассчитывать на травмированных Беллингема и Рюдигера. Менди пропускает дерби из-за дисквалификации. Зато наш Андрей Лунин вновь выходит с первых минут. Накануне в мадридской прессе появилась информация, что Анчелотти хотел дать шанс Кепе, однако тренерский штаб убедил его в нецелесообразности ротации.

Стартовый состав Реала: Лунин – Лукас, Чуамени, Начо, Фран Гарсия – Камавинга, Модрич, Вальверде – Браим, Винисиус, Хоселу