Рашфорд перепросив уболівальників Манчестер Юнайтед за ганебний старт в АПЛ

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд покаявся перед фанатами манкуніанців після поразки від Ньюкасла (0:1).

"У футболі не можна ховатися. Останні тижні не були достатньо хорошими. Мені, як вболівальнику МЮ, боляче. Ви заслуговуєте більшого.

Чергове фіаско Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу з Ньюкаслом – 0:1

Ми знаємо, що повинні грати краще. Це єдина мета нашої команди", – написав Рашфорд звернення вболівальникам у твіттері.

Поразка від Ньюкасла в рамках 8-го туру чемпіонату Англії посунула "червоних дияволів" на 12-ту сходинку турнірної таблиці.

В поточному сезоні АПЛ Маркус провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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