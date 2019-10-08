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Рашфорд перепросив уболівальників Манчестер Юнайтед за ганебний старт в АПЛ

08:00 76 Читать на русском
Рашфорд перепросив уболівальників Манчестер Юнайтед за ганебний старт в АПЛ
Маркус Рашфорд / Фото Daily Mail

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд покаявся перед фанатами манкуніанців після поразки від Ньюкасла (0:1).

72’ Метью Лонгстафф
 
72’ Метью Лонгстафф

"У футболі не можна ховатися. Останні тижні не були достатньо хорошими. Мені, як вболівальнику МЮ, боляче. Ви заслуговуєте більшого.

Чергове фіаско Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу з Ньюкаслом – 0:1

Ми знаємо, що повинні грати краще. Це єдина мета нашої команди", – написав Рашфорд звернення вболівальникам у твіттері.

Поразка від Ньюкасла в рамках 8-го туру чемпіонату Англії посунула "червоних дияволів" на 12-ту сходинку турнірної таблиці.

В поточному сезоні АПЛ Маркус провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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Теги
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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