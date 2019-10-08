Рашфорд извинился перед болельщиками Манчестер Юнайтед за позорный старт в АПЛ

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд покаялся перед фанатами манкунианцев после поражения от Ньюкасла (0:1).

"В футболе нельзя прятаться. Последние недели не были достаточно хорошими. Мне, как болельщику МЮ, больно. Вы заслуживаете большего.

Очередное фиаско Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча с Ньюкаслом – 0:1

Мы знаем, что должны играть лучше. Это единственная цель нашей команды", – написал Рашфорд обращение болельщикам в твиттере.

Поражение от Ньюкасла в рамках 8-го тура чемпионата Англии подвинуло "красных дьяволов" на 12-ю строчку турнирной таблицы.

В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 8 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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