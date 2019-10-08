toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Рашфорд извинился перед болельщиками Манчестер Юнайтед за позорный старт в АПЛ

08:00 38 Читати українською
Рашфорд извинился перед болельщиками Манчестер Юнайтед за позорный старт в АПЛ
Маркус Рашфорд / Фото Daily Mail

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд покаялся перед фанатами манкунианцев после поражения от Ньюкасла (0:1).

72’ Метью Лонгстафф
 
72’ Метью Лонгстафф

"В футболе нельзя прятаться. Последние недели не были достаточно хорошими. Мне, как болельщику МЮ, больно. Вы заслуживаете большего.

Очередное фиаско Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча с Ньюкаслом – 0:1

Мы знаем, что должны играть лучше. Это единственная цель нашей команды", – написал Рашфорд обращение болельщикам в твиттере.

Поражение от Ньюкасла в рамках 8-го тура чемпионата Англии подвинуло "красных дьяволов" на 12-ю строчку турнирной таблицы.

В текущем сезоне АПЛ Маркус провел 8 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду

blog_ava
Цыганков забил юбилейный гол Динамо – киевляне стали рекордсменами УПЛ
06:00
158
Теги
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
5
час
:
55
мин
Бразилия
15:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук