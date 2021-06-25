Нападник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може бути прооперований після завершення Євро-2020.

Нападник "трьох левів" грає із болем через надрив м'яза лівого плеча з листопада 2020 року, повідомляє Sky Sports.

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Після Євро-2020 Рашфорд має ухвалити рішення стосовно хірургічного втручання через своє пошкодження. Якщо Маркус зважиться на операцію, то пропустить старт нового сезону АПЛ.

Зазначимо, що Рашфорд провів 57 матчів у складі Манчестер Юнайтед у минулому сезоні, записавши до свого активу 21 гол та 15 асистів. Цікаво, що на Євро-2020 нападник не відзначався результативними діями.

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