Нападающий сборной Англии и Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд может быть прооперирован после завершения Евро-2020.

Нападающий "трех львов" играет с болью из-за надрыва мышцы левого плеча с ноября 2020 года, сообщает Sky Sports.

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После Евро-2020 Рашфорд должен принять решение относительно хирургического вмешательства из-за своего повреждения. Если Маркус решится на операцию, то пропустит старт нового сезона АПЛ.

Отметим, что Рашфорд провел 57 матчей в составе Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне, записав в свой актив 21 гол и 15 ассистов. Интересно, что на Евро-2020 нападающий не отличался результативными действиями.

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