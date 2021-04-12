Колишній керманич Штутгарта, Шальке, РБ Лейпциг і низки інших німецьких команд Ральф Рангнік отримав варіант із переїздом до чемпіонату Росії.

62-річний фахівець зацікавив босів московського Локомотива, повідомляє Чемпионат.

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Напередодні Рангнік побував на дербі "залізничників" проти Спартака. Керівництво Локо готове призначити німця очільником спортивного відділу з повноваженнями спортивного директора москвичів. Зірвати потенційну співпрацю можуть фінансові запити Рангніка, який хоче заробляти орієнтовно 3,6 млн євро на рік.

Раніше Ральф Рангнік запланував поновити тренерську кар'єру перед сезоном 2021/22 і навіть визначився з пріоритетними чемпіонатами. Окрім того, він перебуває у списку претендентів на посаду керманича Бундестім, а також розглядається керівництвом кризового Шальке на роль функціонера-рятівника.

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