Бывший наставник Штутгарта, Шальке, РБ Лейпциг и ряда других немецких команд Ральф Рангник получил вариант с переездом в чемпионат России.

62-летний специалист заинтересовал боссов московского Локомотива, сообщает Чемпионат.

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Накануне Рангник побывал на дерби "железнодорожников" против Спартака. Руководство Локо готово назначить немца главой спортивного отдела с полномочиями спортивного директора москвичей. Сорвать потенциальное сотрудничество могут финансовые запросы Рангника, который хочет зарабатывать ориентировочно 3,6 млн евро в год.

Ранее Ральф Рангник запланировал возобновить тренерскую карьеру перед сезоном 2021/22 и даже определился с приоритетными чемпионатами. Кроме того, он находится в списке претендентов на должность наставника Бундестим, а также рассматривается руководством кризисного Шальке на роль функционера-спасителя.

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