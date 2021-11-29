Майкл Каррік і Майк Фелан залишаться працювати у штабі німецького фахівця, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Обидва виконували роль асистентів у Сульшера, проте не змогли нічим зарадити тотальному провалу останніх місяців. Саме Каррік підхопив команду після звільнення норвежця. Під його керівництвом Манчестер Юнайтед провів 2 матчі – переміг Вільяреал (2:0) і втримав нічию проти Челсі (1:1).

Не виключено, що Каррік керуватиме "червоними дияволами" і в найближчому поєдинку проти Арсенала (2-го листопада), оскільки Рангнік досі вирішує питання з британською візою. Також німець займається пошуком решти помічників, які остаточно сформують його штаб на Олд Траффорд.

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