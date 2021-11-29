Майкл Каррик и Майк Фелан останутся работать в штабе немецкого специалиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Оба выполняли роль ассистентов у Сульшера, однако не смогли никак предотвратить тотальный провал последних месяцев. Именно Каррик подхватил команду после увольнения норвежца. Под его руководством Манчестер Юнайтед провел 2 матча – победил Вильярреал (2:0) и удержал ничью против Челси (1:1).

Не исключено, что Каррик будет руководить "красными дьяволами" и в ближайшем поединке против Арсенала (2 ноября), поскольку Рангник до сих пор решает вопрос с британской визой. Также немец занимается поиском других помощников, которые окончательно сформируют его штаб на Олд Траффорд.

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