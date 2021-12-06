Защитник парижан Серхио Рамос, кажется, отлично освоился в столице Франции и не имеет никаких проблем с партнерами.

Во время тренировки в лагере ПСЖ произошел курьезный эпизод. Главными героями были защитник Серхио Рамос и форвард Мауро Икарди.

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Занимаясь развлекательным упражнением, испанец взял мяч в руки, чем нарушил правила. Но исполнять наказание и становиться в центр импровизированного круга он не хотел. Для этого Серхио отправил Мауро, который на 7 лет младше. Партнеры смехом оценили "дедовщину".

MOMENTAZO В ПСЖ



? @SergioRamos хватает мяч рукой в ​​раунде, он не хочет попадать в середину, и это случается ...



«ЗДЕСЬ ПРОШЛО 6 МЕСЯЦЕВ». pic.twitter.com/7HAYSN3xyd - El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 6 декабря 2021 г. В текущем сезоне Рамос провел на футбольном поле всего 90 минут – против Сент-Этьена. Остальные поединки ветеран пропускал из-за проблем со здоровьем.