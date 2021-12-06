Рамос занимается дедовщиной в ПСЖ – Икарди был унижен на глазах одноклубников
14:47 - Читати українською
Защитник парижан Серхио Рамос, кажется, отлично освоился в столице Франции и не имеет никаких проблем с партнерами.
Во время тренировки в лагере ПСЖ произошел курьезный эпизод. Главными героями были защитник Серхио Рамос и форвард Мауро Икарди.
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Занимаясь развлекательным упражнением, испанец взял мяч в руки, чем нарушил правила. Но исполнять наказание и становиться в центр импровизированного круга он не хотел. Для этого Серхио отправил Мауро, который на 7 лет младше. Партнеры смехом оценили "дедовщину".
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