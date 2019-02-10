Рамос заявив, що Реал може наздогнати Барселону у боротьбі за чемпіонство в Ла Лізі

Капітан Реала Серхіо Рамос поділився враженнями після перемоги над Атлетіко (3:1) у виїзному матчі 23-го туру Прімери.

"Боротьба за титул триває. Буде розіграно ще багато очок, будь-яка команда може ускладнити тобі життя, що і показало перше коло.

Атлетіко – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

У нас є надія, ми будемо боротися за титул і постараємося створити проблеми Барселоні, хоч у них і є пристойний відрив.

Реал провів дуже хороший матч, зразковий у всіх аспектах, не тільки в атаці, але і в оборонному плані, оскільки в суперника не було багато шансів. Вважаю, що результат справедливий", – цитує Рамоса Marca.

Атлетіко – Реал: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям"