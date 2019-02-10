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Рамос заявив, що Реал може наздогнати Барселону у боротьбі за чемпіонство в Ла Лізі

00:06 137 Читать на русском
Рамос заявив, що Реал може наздогнати Барселону у боротьбі за чемпіонство в Ла Лізі
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Капітан Реала Серхіо Рамос поділився враженнями після перемоги над Атлетіко (3:1) у виїзному матчі 23-го туру Прімери.

"Боротьба за титул триває. Буде розіграно ще багато очок, будь-яка команда може ускладнити тобі життя, що і показало перше коло.

Атлетіко – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

У нас є надія, ми будемо боротися за титул і постараємося створити проблеми Барселоні, хоч у них і є пристойний відрив.

Реал провів дуже хороший матч, зразковий у всіх аспектах, не тільки в атаці, але і в оборонному плані, оскільки в суперника не було багато шансів. Вважаю, що результат справедливий", – цитує Рамоса Marca.

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Іспанія23 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Реал Мадрид: Субота 09 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
1 : 3
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Атлетіко - Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Іспанія
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