Рамос заявив, що Реал може наздогнати Барселону у боротьбі за чемпіонство в Ла Лізі

Іспанія — 9 лют 6392
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Атлетіко – Реал: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям"
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Ліверпуль розгромив Борнмут та повернувся на перше місце, Бернлі обіграв Брайтон: 26 тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 9 лют 923
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Баварія – Шальке: розкішний Хамес, мюнхенці скористалися втратами Борусій, Коноплянка відіграв на рівніНімеччина — 9 лют 2244
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Аль-Фатех Коваля на останніх хвилинах переміг Аль-ШабабСвіт — 9 лют 276
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Баварія – Шальке: онлайн-трансляція матчу, Коноплянка в стартіНімеччина — 9 лют 1069
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