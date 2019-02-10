Рамос заявил, что Реал может догнать Барселону в борьбе за чемпионство в Ла Лиге

Капитан Реала Серхио Рамос поделился впечатлениями после победы над Атлетико (3:1) в выездном матче 23-го тура Примеры.

"Борьба за титул продолжается. Будет разыграно еще много очков, любая команда может осложнить тебе жизнь, что и показал первый круг.

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У нас есть надежда, мы будем бороться за титул и постараемся создать проблемы Барселоне, хоть у них и есть приличный отрыв.

Реал провел очень хороший матч, образцовый во всех аспектах, не только в атаке, но и в оборонном плане, поскольку у соперника не было много шансов. Считаю, что результат справедлив", – цитирует Рамоса Marca.

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