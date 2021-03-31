Національна команда Іспанії привітала свого лідера з днем народження.

30 березня Серхіо Рамосу виповнилось 35, про визначну дату для захисника Реала не забули і у таборі збірної Іспанії.

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Іменинник отримав святковий торт, а партнери по команді привітали Серхіо піснею та аплодисментами. Вже сьогодні, 31 березня, капітан зможе відсвяткувати день народження перемогою над Косово.

Нагадаємо, чинний контракт Рамоса з Реалом завершується влітку, і сторони поки не можуть домовитись про продовження співпраці.

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