Рамос відсвяткував своє 35-річчя у таборі збірної Іспанії – відео привітання ветерана
19:13 - Читать на русском
Національна команда Іспанії привітала свого лідера з днем народження.
30 березня Серхіо Рамосу виповнилось 35, про визначну дату для захисника Реала не забули і у таборі збірної Іспанії.
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Іменинник отримав святковий торт, а партнери по команді привітали Серхіо піснею та аплодисментами. Вже сьогодні, 31 березня, капітан зможе відсвяткувати день народження перемогою над Косово.
Нагадаємо, чинний контракт Рамоса з Реалом завершується влітку, і сторони поки не можуть домовитись про продовження співпраці.
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