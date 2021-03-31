Рамос отметил свое 35-летие в лагере сборной Испании – видео поздравления ветерана
19:13 - Читати українською
Национальная команда Испании поздравила своего лидера с днем рождения.
30 марта Серхио Рамосу исполнилось 35, о памятной дате для защитника Реала не забыли и в лагере сборной Испании.
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Именинник получил праздничный торт, а партнеры по команде поздравили Серхио песней и аплодисментами. Уже сегодня, 31 марта, капитан сможет отпраздновать день рождения победой над Косово.
Напомним, действующий контракт Рамоса с Реалом заканчивается летом, и стороны пока не могут договориться о продолжении сотрудничества.
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