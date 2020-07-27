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Рамос вчетверте став батьком – зворушливе фото

08:25 - Читать на русском
Рамос вчетверте став батьком – зворушливе фото
Серхіо Рамос / Marca

Захисник Реала Серхіо Рамос отримав поповнення у своїй великій родині.

"Шалено радий представити вам Максімо Адріано. Він народився о 18:56 і важить 3,270 кг. Мама і малюк в порядку. Завжди пишаюся тобою, любов моя. Я люблю тебе до смерті", – підписав світлину Рамос в Instagram.

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Зазначимо, що 34-річний іспанець одружений на 42-річній журналістці й телеведучій Пілар Рубіо. У пари вже є троє синів – шестирічний Серхіо-молодший, чотирирічний Марко і дворічний Алехандро.

До слова, Рамос провів 44 поєдинки у сезоні 2019/20 у складі Реала, відзначившись 13 голами та 1 асистами.

Рамос забив більше за Грізманна, але це не рекорд – іспанця випередив чемпіон світу перед трансфером у топ-клуб

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