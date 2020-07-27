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Рамос в четвертый раз стал отцом – трогательное фото

08:29 - Читати українською
Рамос в четвертый раз стал отцом – трогательное фото
Серхио Рамос / Marca

Защитник Реала Серхио Рамос получил пополнение в своей большой семье.

"Безумно рад представить вам Максимо Адриано. Он родился в 18:56 и весит 3,270 кг. Мама и малыш в порядке. Всегда горжусь тобой, любовь моя. Я люблю тебя до смерти", – подписал фотографию Рамос в Instagram.

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Отметим, что 34-летний испанец женат на 42-летней журналистке и телеведущей Пилар Рубио. У пары уже есть трое сыновей – шестилетний Серхио-младший, четырехлетний Марк и двухлетний Алехандро.

К слову, Рамос провел 44 поединка в сезоне 2019/20 в составе Реала, отметившись 13 голами и 1 ассистами.

Рамос забил больше Гризманна, но это не рекорд – испанца опередил скандальный чемпион мира перед трансфером в топ-клуб

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Серхио Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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