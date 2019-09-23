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Рамос різко прокоментував чутки про заміну Зідана на Моурінью

17:46 561 Читать на русском
Рамос різко прокоментував чутки про заміну Зідана на Моурінью
Моурінью і Рамос в Реалі / Reuters

Капітан Реала Серхіо Рамос поділився думкою щодо можливих змін на тренерському містку команди.

 
Карім Бензема 64’
64’ Карім Бензема

"Повернення Моурінью? Ми із Зіданом, незважаючи на попередні результати. Розмови про інших тренерів неповажні щодо до нас.

Зідан відреагував на чутки про повернення Моурінью в Реал

Ми повинні твердо стояти на ногах і розуміти, що попереду довгий шлях. Одна невдача, і всі вже починають говорити про кризу. У вас ще буде час поговорити про кризу. Заспокойтеся і дайте людям працювати. У середу нас чекає черговий матч", – сказав Рамос в коментарі AS.

Нагадаємо, вчора Реал здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії, здолавши на виїзді Севілью з рахунком 1:0.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Севілья - Реал Мадрид Жозе Моурінью Жозе Моурінью Зінедін Зідан Зінедін Зідан Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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