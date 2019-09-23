Рамос різко прокоментував чутки про заміну Зідана на Моурінью

Капітан Реала Серхіо Рамос поділився думкою щодо можливих змін на тренерському містку команди.

"Повернення Моурінью? Ми із Зіданом, незважаючи на попередні результати. Розмови про інших тренерів неповажні щодо до нас.

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Ми повинні твердо стояти на ногах і розуміти, що попереду довгий шлях. Одна невдача, і всі вже починають говорити про кризу. У вас ще буде час поговорити про кризу. Заспокойтеся і дайте людям працювати. У середу нас чекає черговий матч", – сказав Рамос в коментарі AS.

Нагадаємо, вчора Реал здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії, здолавши на виїзді Севілью з рахунком 1:0.

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