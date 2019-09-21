Зідан відреагував на чутки про повернення Моурінью в Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан занепокоєний лише матчем 5-го туру Ла Ліги проти Севільї.

"Я не думаю про відхід з Реала. Я тільки думаю про завтрашню перемогу над Севільєю. Труднощі, про які говорять за межами клубу – це те, що ми не можемо контролювати.

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Чутки про Моурінью мене не турбують. Я не повинен відповідати, читаю я ці новини чи ні. У Реалі, коли програєш один матч, ти повинен змінити все", – цитує Зідана AS.

Після 4-х турів Прімери підопічні французького фахівця перебувають на 4-й сходинці турнірної таблиці. Двобій Севільї та Реала відбудеться 22 вересня, початок о 22:00.

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