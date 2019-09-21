toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛЬВІВ - ОЛІМПІК ЗОРЯ - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МІЛАН - ІНТЕР

Зідан відреагував на чутки про повернення Моурінью в Реал

15:49 242 Читать на русском
Зідан відреагував на чутки про повернення Моурінью в Реал
Зінедін Зідан та Жозе Моурінью / Фото dailypost

Головний тренер Реала Зінедін Зідан занепокоєний лише матчем 5-го туру Ла Ліги проти Севільї.

 

"Я не думаю про відхід з Реала. Я тільки думаю про завтрашню перемогу над Севільєю. Труднощі, про які говорять за межами клубу – це те, що ми не можемо контролювати.

Реал знайшов трьох кандидатів на заміну Зідану – вболівальники обрали свого фаворита

Чутки про Моурінью мене не турбують. Я не повинен відповідати, читаю я ці новини чи ні. У Реалі, коли програєш один матч, ти повинен змінити все", – цитує Зідана AS.

Після 4-х турів Прімери підопічні французького фахівця перебувають на 4-й сходинці турнірної таблиці. Двобій Севільї та Реала відбудеться 22 вересня, початок о 22:00.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Львів – Олімпік, Зоря – Маріуполь: анонс матчів УПЛ
08:00
2466
Теги
Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Зінедін Зідан Зінедін Зідан Севілья - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Львів – Олімпік, Зоря – Маріуполь: анонс матчів УПЛ
    Україна — 08:002466 Львів – Олімпік, Зоря – Маріуполь: анонс матчів УПЛ
22
хв
Баварія
16:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук