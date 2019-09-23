toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рамос резко прокомментировал слухи о замене Зидана на Моуринью

17:46 10 Читати українською
Рамос резко прокомментировал слухи о замене Зидана на Моуринью
Моуринью и Рамос в Реале / Reuters

Капитан Реала Серхио Рамос поделился мнением относительно возможных изменений на тренерском мостике команды.

 
Карим Бензема 64’
64’ Карим Бензема

"Возвращение Моуринью? Мы с Зиданом, несмотря на предыдущие результаты. Разговоры о других тренерах неуважительны по отношению к нам.

Зидан отреагировал на слухи о возвращении Моуринью в Реал

Мы должны твердо стоять на ногах и понимать, что впереди долгий путь. Одна неудача, и все уже начинают говорить о кризисе. У вас еще будет время поговорить о кризисе. Успокойтесь и дайте людям работать. В среду нас ждет очередной матч", – сказал Рамос в комментарии AS.

Напомним, вчера Реал одержал вторую подряд победу в чемпионате Испании, одолев на выезде Севилью со счетом 1:0.

Реал переиграл Севилью: победа на классе в плохом матче, отсутствие прогресса "бланкос" и фантастический Бензема

blog_ava
Дебют Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Фиорентина – 2:2
06:30
538
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Севилья - Реал Мадрид Жозе Моуринью Жозе Моуринью Зинедин Зидан Зинедин Зидан Серхио Рамос Серхио Рамос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
40
мин
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук