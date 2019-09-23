Рамос резко прокомментировал слухи о замене Зидана на Моуринью

Капитан Реала Серхио Рамос поделился мнением относительно возможных изменений на тренерском мостике команды.

"Возвращение Моуринью? Мы с Зиданом, несмотря на предыдущие результаты. Разговоры о других тренерах неуважительны по отношению к нам.

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Мы должны твердо стоять на ногах и понимать, что впереди долгий путь. Одна неудача, и все уже начинают говорить о кризисе. У вас еще будет время поговорить о кризисе. Успокойтесь и дайте людям работать. В среду нас ждет очередной матч", – сказал Рамос в комментарии AS.

Напомним, вчера Реал одержал вторую подряд победу в чемпионате Испании, одолев на выезде Севилью со счетом 1:0.

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