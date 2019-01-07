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Рамос: Реал не вимагає від VAR допомоги, а лише справедливості

14:18 274 Читать на русском
Рамос: Реал не вимагає від VAR допомоги, а лише справедливості
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Капітан Реала Серхіо Рамос після поразки від Реал Сосьєдада в матчі Ла Ліги розкритикував арбітра Хосе Монтеро за те, що той не призначив два пенальті.

"Обидва пенальті були явними, особливо епізод з Вінісіусом. Це обурливо! Що стосується мого випадку, то Ільярраменді штовхнув мене, але зміг переконати суддю, що фолу не було. Але епізод з Вінісіусом ще більше тягнув на 11-метровий.

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Я завжди закликав і закликаю до використання відеоповторів, але не знаю, чому цього не сталося в цих ситуаціях. Я цього не розумію.

Ми не вимагаємо від VAR допомоги, але вимагаємо справедливості. Такий підхід до суддівства потрібно міняти, тому що нічого подібного я вже давно не бачив.

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Я висловив арбітру свою думку, а він пояснив, що був упевнений в тому, що пенальті не було. Я не міг у це повірити", – цитує Рамоса Football Espana.

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Реал Мадрид - Реал Сосьєдад: Неділя 06 січня 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 2
Реал Сосьєдад
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Теги
Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос Відеоасистент арбітра (VAR)
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