Модріч: В Іспанії VAR шкодить Реалу більше за всіх

Півзахисник Реала Лука Модріч поділився враженнями після поразки від Реал Сосьєдада у 18 турі чемпіонату Іспанії.

"Багато хто з нас виступає не на своєму рівні. Нам не можна дозволяти траплятися "лайну" на початку кожного матчу. Давайте будемо чесними: це не питання удачі. Ми створюємо багато моментів і не реалізуємо, але багато пропускаємо. Є причини, через які все це відбувається.

Реал – Реал Сосьєдад – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Суддя сьогодні провів не найкращий матч. Але наші проблеми полягають не в суддівстві і не в відеоповторах, хоч я і не буду заперечувати, що нам вони не допомагають. Наші проблеми полягають в іншому.

Суддя сказав мені, що йому передали, що пенальті не було. Для мене виглядає неймовірним, що там не було призначено 11-метрового, але матч закінчився. В Іспанії VAR всіх бентежить і, схоже, шкодить Реалу більше за всіх, але я більше не хочу це обговорювати.

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Нам потрібно прогресувати. Ми зараз не в ідеальній ситуації. Нам потрібна єдність, бути командою на полі. Ми не говоримо, що чемпіонат вже програно потрібно йти від матчу до матчу. Потрібно сісти і поговорити як чоловікам, щоб все виправити", – цитує Модріча Marca.