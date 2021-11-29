Захисник ПСЖ Серхіо Рамос у боротьбі за "Золотий м'яч" гаряче підтримує Ліонеля Мессі, з яким роками воював на полях Іспанії.

"Я дуже радий бачити Лео тут, у нашій команді. Це унікальний гравець, і виступати з ним пліч-о-пліч – це велика честь.

"Фанати у захваті": володар "Золотого м'яча-2021" вже радіє – сьогодні вручення, а організатор уникає "провокації Мессі"

Так, він мій фаворит на "Золотий м'яч". Я завжди буду захищати своїх партнерів по команді. Бажаю йому успіхів будь-де", – наводить слова Рамоса репортер Метью Кларк.

Фанатам Реала може не сподобатись таке різке "перевзування" колишнього капітана. Зокрема, серед претендентів на "Золотий м'яч" є і Карім Бензема, який допомагав Рамосу виграти величезну кількість трофеїв у складі мадридців.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця