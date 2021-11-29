Защитник ПСЖ Серхио Рамос в борьбе за "Золотой мяч" поддерживает Лионеля Месси, с которым годами воевал на полях Испании.

"Я очень рад видеть Лео здесь, в нашей команде. Это уникальный игрок, и выступать с ним бок о бок – это большая честь.

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Да, он мой фаворит на "Золотой мяч". Я всегда буду защищать своих партнеров по команде. Желаю ему успехов где угодно", – приводит слова Рамоса репортер Мэтью Кларк.

Фанатам Реала может не понравиться столь резкое "переобувание" бывшего капитана. В частности, среди претендентов на "Золотой мяч" есть и Карим Бензема, помогавший Рамосу выиграть огромное количество трофеев в составе мадридцев.

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