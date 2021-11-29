"Гравець вже знає. Ми зробили з ним велике інтерв'ю, фотосесію. Все було таємно, ніхто зі сторонніх про це не знає. Переможець був у захваті, як і всі попередники!

"Золотий м'яч-2021": визначився офіційний транслятор церемонії нагородження в Україні

Футбольні фанати також не стримають захоплення, коли дізнаються особу володаря 65-го "Золотого м'яча". Я у цьому впевнений. Чи буде це перший "Золотий м'яч" для тріумфатора? Гарна спроба", – розповів Ферре у коментарі Telefoot.

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Нагадаємо, результати голосування за "Золотий м'яч-2021" оголосять сьогодні, початок церемонії о 21:30. Серед фаворитів лише Мессі може похизуватися такою нагородою (6 перемог), а Лєвандовскі, Жоржінью і Бензема сподіваються на дебютний приз.

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