Помер легендарний британський форвард Майкл Робінсон – він вигравав требл з Ліверпулем

Помер колишній ірландський нападник Майкл Робінсон, який кілька років боровся з раком, але програв свій найважливіший поєдинок у житті.

Сьогодні, 28 квітня, помер відомий ірландський футболіст Майкл Робінсон, повідомляє Marca.

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Екс-форвард тривалий час боровся з раком, та пішов з життя у 61-річному віці.

Робінсон відомий своїми виступами за Манчестер Сіті, Брайтон, Ліверпуль та Осасуну. Разом з мерсисайдцями йому вдалось підняти над головою одразу три трофеї у сезоні 1983/84 (Прем'єр-ліга, Кубок Англії та Кубок чемпіонів ).

Жив Робінсон у Мадриді та коментував матчі Прімери на місцевому ТБ. Він був улюбленцем іспанських вболівальників.

Ha fallecido Michael Robinson a los 61 años. Se marcha antes de tiempo. Enviamos un gran abrazo a toda su familia y amigos. DEP Robin. pic.twitter.com/rpciFFnWq3 — Tiempo de Juego (@tjcope) April 28, 2020

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