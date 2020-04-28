Помер легендарний британський форвард Майкл Робінсон – він вигравав требл з Ліверпулем

Екс-форвард тривалий час боровся з раком, та пішов з життя у 61-річному віці.
Робінсон відомий своїми виступами за Манчестер Сіті, Брайтон, Ліверпуль та Осасуну. Разом з мерсисайдцями йому вдалось підняти над головою одразу три трофеї у сезоні 1983/84 (Прем'єр-ліга, Кубок Англії та Кубок чемпіонів ).
Жив Робінсон у Мадриді та коментував матчі Прімери на місцевому ТБ. Він був улюбленцем іспанських вболівальників.
Ha fallecido Michael Robinson a los 61 años. Se marcha antes de tiempo. Enviamos un gran abrazo a toda su familia y amigos. DEP Robin. pic.twitter.com/rpciFFnWq3